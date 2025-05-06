Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi, 1 Yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde Kayseri istikametinden gelen otomobil yol kenarına devrilerek kaza yaptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Darende Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Y.Y. yönetimindeki yabancı plakalı BMV marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa