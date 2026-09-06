Haberler

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Dershaneye Girdi: 2 Araç Hasar Gördü

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Dershaneye Girdi: 2 Araç Hasar Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra dershaneye girdi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra dershaneye girdi.

Olay, Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki 67 ABN 312 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Otomobil, ardından bir dershaneye girdi. Kazada yaralanan olmazken, dershanede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı

Nereden nereye! Son halini görenler şaşırdı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı

Tarladaki görünmez kaza belediye başkanını hastanelik etti
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?