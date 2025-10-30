Haberler

Malatya'da Konteyner Kentte Yangın Paniği

Güncelleme:
Malatya'da bir konteyner kentte çıkan yangında, uykuda yakalanan bir aile son anda kurtuldu. Yangın, ısıtıcıyla temas eden yorganın tutuşması sonucu meydana geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının diğer konteynerlere sıçramasını önledi.

Malatya'da bir konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına uykuda yakalanan aile son anda kurtulurken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde bulunan Suudi Arabistan Konteyner Kent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ailenin kaldığı konteynerde ısıtıcı ile temas eden yorganın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler camları kırarak aileyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişik durumdaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

