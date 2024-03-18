Malatya'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları 2. Nolu Şantiye sahası mevkiinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA