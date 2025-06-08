Malatya'da 'Kız Meselesi' Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da 'Kız Meselesi' Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili şüpheli kaçtı, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde "kız meselesi" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi, Dilek yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.G. ile O.B. arasında "kız meselesi" nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında F.G., yanında getirdiği tüfekle O.B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna saçmalar isabet eden O.B. yaralanırken, şüpheli F.G. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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