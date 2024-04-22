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Malatya'da Kimyasal Atık Derenin Rengini Değiştirdi

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Şahnahan Deresi'ne fabrikalar tarafından bırakılan kimyasal atık derenin rengini siyaha döndürdü. Çevrede yaşayanlar yetkililerden yardım istedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Deresi'ne fabrikalar tarafından bırakıldığı ileri sürülen kimyasal atık derenin rengini değiştirdi. Rengi siyaha dönen derenin çevresinde yaşayanlar duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde derenin siyah tonlarda akması çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Dereye bölgeye yakın bir noktada bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bazı fabrikalar tarafından kimyasal madde içeren atıkların bırakıldığını ileri süren mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Derede akan kirli su nedeniyle çocukların hasta olduğunu ileri süren mahalle sakinlerinden Mehmet Köse, "Yılladır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Mahallemizde dere kaynaklı çok sayıda insanımız hasta oldu. Yetkilerden yardım talep ediyoruz" dedi

Bölgede esnaflık yapan Ali Bedir ise "Deredeki kirlik nedeniyle iş yapamıyoruz. Lokanta ve kıraathanemiz kapalı. İşyerlerimizi faaliyete geçirerek iş yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Konuyu yargıya da taşıdık. Yetkiliden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Müslüm Akbulut da deredeki durumun tarımsal alanlara da zarar verdiğini belirterek, bölge sakinlerinin bir çoğunda çeşitli hastalıkların ortaya çıktığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Şahnahan Malatya Çevre 3.Sayfa Güncel Haberler

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