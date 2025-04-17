Malatya'da Kene Isırığı Sonrası Hastaneye Kaldırılan Adamın Durumu Ciddileşiyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene tarafından ısırılan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Doğanşehir ilçesi ardından ise Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilova mezrası mevkiindeki bahçesinde çalışma yapan A.P.'yi (37) kene ısırdı. Olay sonrası hastaneye giden A.P. tahlil sonuçlarının temiz çıkmasının ardından evine döndü. Bir süre sonra ikametinde rahatsızlanan A.P., bu kez Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastane yapılan tetkiklerin ardından A.P. tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MALATYA