Malatya'da Kaza: 1 Ölü

Malatya'da Kaza: 1 Ölü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Şen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E. yönetimindeki 44 BV 935 plakalı kamyonet ile İ.K. idaresindeki 06 DU 4286 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Şen (43) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

