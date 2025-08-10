Malatya'da Kayısı Bahçesinde Konteyner Yangını

Malatya'da Kayısı Bahçesinde Konteyner Yangını
Malatya'nın Darende ilçesindeki bir kayısı bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, gündüz saatlerinde Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kayısı bahçesinin içinde bulunan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler konteyneri sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
