Malatya'da Kayıp 17 Yaşındaki Otizmli Elif Su Yakut Bulundu

Malatya'da Kayıp 17 Yaşındaki Otizmli Elif Su Yakut Bulundu
Güncelleme:
Battalgazi ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki otizmli Elif Su Yakut, polis ekipleri tarafından bulundu ve ailesine teslim edildi. Olay sonrası yapılan açıklamada, arama çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki otizmli Elif Su Yakut, polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamamçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde Elif Su Yakut'tan (17) haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler tarafından bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucunda Yakut, akşam saatlerinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Battalgazi ilçemizde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Elif Su Yakut, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bulunmuş ve ailesine teslim edilmiştir" denildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
