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Malatya'da kavşakta üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kavşakta üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.10 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Çamurlu Mahallesi Buhara Bulvarı TÜVTÜRK Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M.E. idaresindeki araç ile N.Y.'nin kullandığı araç ve F.G. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada sürücüler H.M.E. (46) ve N.Y. (68) ile araçlarda bulunan A.F.E. (72) ve M.E. (74) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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