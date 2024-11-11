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Malatya'da Kavşakta Genç Gence Çarpan Minibüs Kaçtı

Malatya'da Kavşakta Genç Gence Çarpan Minibüs Kaçtı
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23 yaşındaki Mert Umut Ulutaş, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir minibüs tarafından çarpıldı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi.

Malatya'da kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki gence çarpan minibüs durmayarak olay yerinden kaçarken, çarpmanın şiddeti ile metrelerce savrularak ağır yaralanan Mert Umut Ulutaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Umut Ulutaş'a (23) plakası ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. Kaza sonrası genç metrelerce savrulurken araç sürücüsü ise durmayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının gözyaşları ile anlattığı kazada talihsiz gençten geriye ayakkabısı kalırken ekipler bölgede inceleme yaptı. Kazaya karışan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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