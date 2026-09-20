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Malatya'da karşı şeride geçen minibüsün yol açtığı kazada motokurye hafif yaralandı

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Malatya'da karşı şeride geçen minibüsün yol açtığı kazada motokurye hafif yaralandı
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Malatya Yeşilyurt Fahri Kayahan Caddesi'nde park etmeye çalışan araca çarpmamak için manevra yapan minibüs refüje çarpıp karşı şeride geçti. Motokurye minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu ancak çöp konteynerine çarparak devrildi ve hafif yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Malatya'da park etmeye çalışan araca çarpmamak için manevra yapan minibüs refüje çarparak karşı şeride geçti. Bu sırada yoldan geçen motokurye saniyelerle kazadan kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan panelvan tipi minibüs, park etmeye çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Refüje çarpan minibüs karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada yoldan geçen motokurye, minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu. Çöp konteynerine çarparak devrilen motokurye hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevredeki kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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