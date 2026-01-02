Haberler

Malatya'da 2 bin rakımda dam üstlerinde kar mesaisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Arapgir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Vatandaşlar, damlarda biriken karları temizlemek için zorlu mücadele veriyor.

Malatya'da etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Özellikle 2 bin rakımlı Arapgir ilçesinde vatandaşlar, evlerinin damlarında biriken karları temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

Malatya'nın en fazla kar alan bölgelerinden biri olan Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi Yanıklar Mezrası'nda vatandaşlar zorlu şartlar altında karla mücadele ediyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiğini belirten Nihat Karaca, damlarda biriken karın oluşturduğu ağırlığın tehlike oluşturduğunu söyledi.

Bölgede kar yağışının belirli aralıklarla devam ettiğini aktaran Karaca, muhtemel risklere karşı belirli aralıklarla dam temizliği yaptıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif