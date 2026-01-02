Malatya'da 2 bin rakımda dam üstlerinde kar mesaisi

Malatya'da etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Özellikle 2 bin rakımlı Arapgir ilçesinde vatandaşlar, evlerinin damlarında biriken karları temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

Malatya'nın en fazla kar alan bölgelerinden biri olan Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi Yanıklar Mezrası'nda vatandaşlar zorlu şartlar altında karla mücadele ediyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiğini belirten Nihat Karaca, damlarda biriken karın oluşturduğu ağırlığın tehlike oluşturduğunu söyledi.

Bölgede kar yağışının belirli aralıklarla devam ettiğini aktaran Karaca, muhtemel risklere karşı belirli aralıklarla dam temizliği yaptıklarını ifade etti. - MALATYA