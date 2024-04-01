Malatya'da kamyonet devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Kaza, 13.00 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen İ.K. (43) idaresindeki kamyon, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki refüje çaparak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Mehmet Çil (43) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Çil kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA