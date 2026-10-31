Malatya'da kamyonda 112 bin 202 sentetik ecza hap bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı