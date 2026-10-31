Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da kamyonda 112 bin 202 sentetik ecza hap bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da kamyonda 112 bin 202 sentetik ecza hap bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Karaman'da çalınan römork 2 ay sonra sahibinin evinin yanına geri bırakıldı! Hırsızlık anı kamerada

Çalınan römork 2 ay sonra evinin dibinde çıktı! Sahibi şikayetçi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu

Ankara bu düğünde buluştu: Herkes aynı masada

Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

Bunları yapmayanın sosyal medya hesabı kapatılacak
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar

Rolüne kendini kaptırınca olanlar oldu!
ABD'den Moskova için saldırı uyarısı! Tsaritsıno Müze ve Park Alanı hedefte

Büyükelçilikten korkutan uyarı: Uzak durun!

İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi de tutuklandı

İmamoğlu'nun tutuklu avukatının ağabeyi de tutuklandı
Zelenski İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Dolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan ve Zelenski bir araya geldi
Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran'dan “Döndüm” itirafı

Herkes bu şarkıyı konuşuyor! Bora Duran'dan “Döndüm” itirafı