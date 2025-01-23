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Malatya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 09.45 sıralarında Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Yarbay Songül Yakut Caddesi üzerinde seyir halinde olan İ.A. idaresindeki 44 ACP 046 plakalı kamyon ile V.K. yönetimindeki 01 AGJ 805 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, B.K., D.K. ve A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.K.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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