Üye Girişi
Haberler

Malatya'da kaldırımda yürürken aniden yere yığılan şahıs hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaldırımda yürürken aniden yere yığılan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Malatya'da kaldırımda yürürken aniden yere yığılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 Mayıs Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken aniden yere yığılan bir kişiyi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ismi Bayram K. (65) olduğu öğrenilen adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram K.'nın cenazesi olay yerindeki inlemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Malatya Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

 Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz

Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title