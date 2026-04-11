"Mülküm" diyerek kaldırımı dubalarla kapattı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaş, evinin önündeki kaldırımın kendilerine ait olduğunu iddia ederek alanı plastik dubalarla kapattı. Sorunun, aracını park eden komşularla yaşanan tartışmalar sonucunda karakola taşındığı belirtildi.

Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde yaşayan Adnan A., evinin önünde bulunan kaldırımın kendilerine ait olduğunu iddia ederek, alanı plastik dubalarla kapattı. Adnan A., söz konusu yerin 1995 yılında babası tarafından satın alındığını ve yıllarca vatandaşların mağdur olmaması için alanı açık tuttuklarını söyledi. 2020 yılında babasının vefatının ardından mülkiyetin kendilerine geçtiğini ifade eden Adnan A., buna rağmen uzun süre herhangi bir kısıtlama getirmediklerini kaydetti. Son dönemde bazı komşuların araçlarını alana park etmesiyle sorun yaşandığını öne süren Adnan A., yaşlı ve hasta annesi ile kendisinin ve kiracılarının giriş çıkışta sıkıntı yaşadığını belirtti. Uyarılara rağmen araçların çekilmediğini söyleyen Adnan A., yaşanan tartışmaların ardından konunun karakola ve savcılığa taşındığını belirtti. Sürecin devam ettiğini ifade eden Adnan A., kendi imkanlarıyla güvenlik kameraları kurduklarını ve alanı dubalarla kapattıklarını söyledi. Mahkeme sonucunu beklediklerini belirten Adnan A., dubaların durumu hakkında nihai kararın yargı süreci sonrası netleşeceğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
