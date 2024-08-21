Malatya'da kafede kavga sırasında 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kafede oturan 3 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakaladı.
Malatya'da iki grup arasındaki kavga sırasında kafede otururken pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Sedef Sokak'ta yaşanan olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir kafeteryada oturan ve olayla alakaları olmayan 3 kişi yaralandı. Olayda hafif yaralanan 3 şahıs ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, polis olayı gerçekleştiren şahısları kısa sürede tespit etti.
Şahısların olay yerinden kaçtığı araç park halinde bulunurken, şüpheli M.E.İ. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA