Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 9 Zanlı Gözaltında

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Olaylarda 9 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Pütürge, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda1 adet hilti, 3 adet çeşitli kazı malzemesi,1 adet dedektör ele geçirildi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise780 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilirken, olaylarla bağlantılı 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA