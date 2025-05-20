Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 9 Zanlı Gözaltında

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 9 Zanlı Gözaltında
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Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında üç ayrı operasyon düzenledi. Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde izinsiz kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli malzemeler ele geçirilirken, Yeşilyurt'ta yapılan operasyonda ise 780 kilogram bandrolsüz tütün bulundu. Toplamda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Olaylarda 9 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Pütürge, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda1 adet hilti, 3 adet çeşitli kazı malzemesi,1 adet dedektör ele geçirildi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise780 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirilirken, olaylarla bağlantılı 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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