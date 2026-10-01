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Malatya'da kaçak tütün operasyonunda 63 bin 900 bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Malatya'da kaçak tütün operasyonunda 63 bin 900 bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Malatya'da polisin bir şüphelinin ikamet ve iş yerinde yaptığı aramada 63 bin 900 adet bandrolsüz makaron ile 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

Malatya'da 63 bin 900 adet bandrolsüz makaron, 650 paket gümrük kaçağı sigara ve çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik risk analizi ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekiplerce bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 63 bin 900 adet bandrolsüz makaron, 650 paket gümrük kaçağı sigara, 322 deste bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 164 paket ısıtılmış tütün mamulü, 22 adet elektronik sigara ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlemin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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