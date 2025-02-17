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Malatya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Bin Paket Sigara ve 20 Kilo Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Malatya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Bin Paket Sigara ve 20 Kilo Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin paket gümrük kaçağı sigara ve 20 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda bin paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Olayda yakalanan şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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