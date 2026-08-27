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Malatya'da İşçi Yatakhanesinde Yangın

Malatya'da İşçi Yatakhanesinde Yangın
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Malatya’da şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın çıktı.

Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın çıktı. Alevlere teslim olan yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Mahallesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atmalı Sokak içerisinde bulunan şantiyede işçilerin kaldığı üç katlı prefabrik yatakhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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