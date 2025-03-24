Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı Gerçekleşti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir işyerine pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda yaralanan olmadı. Olayda işyerinde maddi hasar meydana gelirken, zanlılar kaçtı.
Malatya'da iş yerine silahlı saldırı
MALATYA - Malatya'da bir işyerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Olay, 19.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karagöz caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede konteynerde faaliyet gösteren bir işyerine olay yerine gelen bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralananın olmadığı olayda işyerinde maddi hasar meydana gelirken, zanlılar kaçarak uzaklaştı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kartuş bulurken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa