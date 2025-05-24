Malatya'da İnşaatta Çukura Düşen İşçi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir işçi, çalıştığı inşaatta çukura düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilevler bölgesinde inşaat çalışmalarının devam ettiği bir şantiyede yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen C.K. yaralandı. Yaralı işçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA