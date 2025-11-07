Haberler

Malatya'da İnşaatta Çalışan Usta Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Malatya'da İnşaatta Çalışan Usta Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki alçı ustası, merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da bir inşaatta çalışan 44 yaşındaki alçı ustası, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beyrut Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta alçı ustası olarak çalışan Ali K. (44) mesai bitimi sonrası arkadaşları tarafından merdiven boşluğunda kanlar içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz işçi, kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

