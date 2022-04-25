Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M .K. idaresindeki 44 KL 060 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 YA 5653 plakalı araç Göçer Sokak'ta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile T.B., B.K. ve K.Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Volkswagen, Yeşilyurt, Otomobil, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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