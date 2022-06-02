Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesi'nde M.E.K. idaresindeki 44 BS 236 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 44 HS 001 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan M.E.K. ile H.H. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AA / Orhan Yoldaş - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.