Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen 45 ZG 328 plakalı Opel marka otomobil ile 35 BCK 498 plakalı Honda otomobile çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt, Otomobil, Malatya, Opel, 3. Sayfa, Haberler

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