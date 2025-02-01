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Malatya'da İki Kız Grubu Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da İki Kız Grubu Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki kız grubu arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da iki kız grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karanfil Sokak'ta iki kız arkadaş grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Z.K. ve P.A. bacaklarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştıkları değerlendirilen B.Ö., P.K. ve S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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