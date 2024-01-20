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Malatya'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında, Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.E.D. yönetimindeki 44 KT 547 plakalı hafif ticari araç ile A.E.K. idaresindeki 44 FF 698 plakalı bir başka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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