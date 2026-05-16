Haberler

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Şehit Metin Selçuk Sokak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde iki grup arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., S.Y.'yi bıçakla yaralarken, A.T.A. ise tüfekle havaya bir el ateş açtı. Yaralı S.Y., kendi aracıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alınırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Y.K. ile A.T.A.'nın gözaltına alındığı olayda hastane otoparkında yaralı şahsın aracında inceleme yapan ekipler, bir adet tüfek ele geçirirken olayla karıştığı değerlendirilen H.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere bir çağrı var: Müsaade etmeyin...
Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta