Malatya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, 14.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Gürkaynak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı