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Malatya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Gürkaynak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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