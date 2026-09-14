Malatya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Gürkaynak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı