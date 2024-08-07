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Malatya'da iki araç çarpıştı: 10 kişi yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazada iki araç çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. idaresindeki 44 HC 939 plakalı araç ile E.D. yönetimindeki 44 DG 681 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada E.D., E.D., E.B., O.D., A.B., G.Y., H.D., D.D., S.D. ve A.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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