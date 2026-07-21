Haberler

Topuğundan tüfekle vurulan şahıs hastaneye kendi imkanlarıyla gitti: 2 gözaltı

Topuğundan tüfekle vurulan şahıs hastaneye kendi imkanlarıyla gitti: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vuruldu. Yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ayağından vurulan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi Venk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.E. ve S.M. ile M.K. bölgede görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tüfekle açılan ateş sonucu M.K. sağ ayak topuğundan yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı M.K. kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yol üzerindeki kan izlerini fark ederek inceleme başlattı. Yapılan çalışmada kan izlerinin hastaneye kendi imkanlarıyla giden M.K.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet bıçak, 1 adet dolu tüfek kartuşu, 4 adet boş kartuş ve bir çift terlik buldu.

Olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Ş.E. ile S.M.'nin suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı

Savaş tüm bölgeye yayılıyor! İran iki ülkeyi aynı anda vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Ticaret Bakanlığı reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını affetmedi

Sosyal medya paylaşımı ihbar kabul edildi: Zincir market cezayı yedi

Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Son hali korku filmlerini aratmıyor
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti

Nikah masasında adı anılmayan babadan zehir zemberek sözler

Avustralya'da bir kadın doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi

Doktorlar dahi şaşkın! 15 milyonda bir görülüyor
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı