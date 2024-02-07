Malatya'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Malatya'da polis ekipleri bir eve hırsızlık için giren şahsı, elbise dolabında yakalandı. Şahsın verdiği bilgiler ile diğer 2 suç ortağı da yakalanırken çaldıkları malzemelere de el konuldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak üzerinde bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada şüphelilerden M.S. isimli şahsı elbise dolabında saklandığı yerde suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde diğer suç ortaklarını da itiraf etmesi ile F.D. ve H.K. isimli şüpheliler de kısa sürede polis ekiplerince saklandıkları evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların çaldıkları 1 adet av tüfeği ve 45 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 2 adet televizyon, 3 kutu fişek, bakır mutfak eşyaları, 1 adet hızar makinası ve 1 adet şarjlı matkap bulunarak muhafaza altına alındı.

Hırsızlık şüphelileri çaldıkları diğer malzemeleri ise hurdacıya sattıklarını itiraf ederken sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu. - MALATYA