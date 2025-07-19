Malatya'da Hırdavat Mağazasında Yangın: Patlamalar Yaşandı

Malatya'da Hırdavat Mağazasında Yangın: Patlamalar Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Ankara karayolu üzerindeki hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ortalığı sardı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi, itfaiye yangına müdahale ediyor.

Malatya'da hırdavat malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın çıktı. Yangında iş yerinde zaman zaman patlamalar yaşanırken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Malatya- Ankara karayolu üzerinde hırdavat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin her tarafını sardı. Binada bulunanlar kendilerini dışarı atarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına polis TOMA araçları da destek verdi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor

Sınırımızdaki çatışmalar kontrolden çıktı! Ordu bölgeye konuşlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen için çirkin pankart: Sefil...

Osimhen'e büyük saygısızlık: Sefil...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.