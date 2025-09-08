Malatya'da Hafriyat Kamyonu Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere ve istinat duvarına çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı.
Kaza, 10.30 sıralarında Kuzey Çevre yolu Hamımınçiftliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Erkan Karadağ (48) idaresindeki 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere daha sonra ise istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa