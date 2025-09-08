Malatya'da Hafriyat Kamyonu Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu önce bariyerlere daha sonra ise istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 10.30 sıralarında Kuzey Çevre yolu Hamımınçiftliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Erkan Karadağ (48) idaresindeki 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere daha sonra ise istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA