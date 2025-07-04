Malatya'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Malatya'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Sivas karayolu üzerinde bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Sivas karayolu üzerindeki Şahnahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyreden hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela yerinden sökülürken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.