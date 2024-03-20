Malatya'da Hafif Ticari Araç Yaya Kazası: 81 Yaşındaki Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 AET 829 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki M.P.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı şahıs kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA