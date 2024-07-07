Malatya'da Hafif Ticari Araç ile Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 15.50 sıralarında, Malatya -Elazığ karayolu Hacıhaliloğlu mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, E.G.Y. idaresindeki 44 LS 778 plakalı Peugeot marka otomobil ile R.Ü. yönetimindeki
34 RE 1303 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Y.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA