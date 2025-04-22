Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Malatya'da Hafif Ticari Araç Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına hafif ticari aracın çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kuzey Kuşak yolu üzerinde seyir halinde olan F.L. idaresindeki 35 AFH 149 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Karakuş'a çarptı. Kazada yola savrulan kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi kaldırılan Lütfiye Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.