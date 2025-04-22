Malatya'da Hafif Ticari Araç Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kuzey Kuşak yolu üzerinde seyir halinde olan F.L. idaresindeki 35 AFH 149 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Karakuş'a çarptı. Kazada yola savrulan kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi kaldırılan Lütfiye Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.