Malatya'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı tütün ürünleri satışı yapan bir adrese düzenlenen operasyonda 123 bin adet içi boş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 123 bin adet içi boş bandrolsüz makaron, 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron,75 kilo bandrolsüz işlenmiş tütün,2 adet elektronik sigara dolum makinesi,15.5 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan H.B.K 'ye işlem yapıldı. - MALATYA