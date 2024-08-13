Malatya'da Gümrük Kaçağı Makaron Operasyonu

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı tütün ürünleri satışı yapan adreslere düzenlenen operasyonda 408 bin 840 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yaptıkları belirlenen C.S. ile Y.A.'nın iş yerleri ve ikametlerine operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda 408 bin 840 adet gümrük kaçağı makaron, 3 adet elektronik sigara dolum makinesi, 1 adet tütün nem ölçme makinesi, 1 adet sigara ambalaj baskı makinesi, 1 adet hassas terazi ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 2 kişiye yasal işlem yapıldı. - MALATYA