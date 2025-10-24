Haberler

Malatya'da Gölette Kadın Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Malatya'nın Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki gölette, 42 yaşındaki Zübeyde Burkaz'ın cesedi bulundu. Öğrenciler tarafından fark edilen cesedin intihar sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'da Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki gölette bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Zübeyde Burkaz olduğu belirlendi.

Olay, saat 12.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş derslerini değerlendirmek isteyen bir grup öğrenci piknik yapmak için bölgeye gitti. Gölet çevresinde vakit geçiren öğrenciler su yüzeyinde hareketsiz haldeki bir kadını fark etti. Durumu kontrol etmek için suya giren öğrenciler kadını kıyıya çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede bir bank üzerinde kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "24 Ekim 2025 günü saat 12.20 sıralarında Battalgazi ilçemiz Orduzu Mahallesi'nde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak, belirtilen adreste bulunan Orduzu Tabiat Parkı Göletinde Zübeyde Burkaz (42) isimli şahıs intihar etmek suretiyle hayatını kaybetmiştir. Olayın tüm yönüyle aydınlatılmasına yönelik gerekli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
