Malatya'da Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulaması

Malatya'da 102 ekipten oluşan 322 personelin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya'da 102 ekipten 322 personelin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde il genelinde 70 park-bahçe, 10 metruk bina, 9 kıraathane, 5 umuma açık yer, 11 KYK yurt çevresi, 23 okul ve çevresi olmak üzere toplamda 128 farklı noktada denetim yapıldı. Uygulama sırasında toplamda 7 bin 702 şahıs sorgulanırken 40 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yapılan uyuşturucu denetimlerinde ise 7 farklı mahallede 8 şahıstan 3.19 gram sentetik kannabinoid, 7 adet sentetik ecza hapı, 4.07 gram metamfetamin ve 0.44 gram esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde de 2 bin 397 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 447 kişiye çeşitli cezai işlemler uygulandı. Ayrıca, 5 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü belgesi geri alındı. - MALATYA