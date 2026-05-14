Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. 10 mağdur kadın tespit edilirken, 8 masaj salonu mühürlendi.

Malatya'da "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhuş suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantılı 2 iş yeri ve 3 ikamette arama yapıldı.

Aramalarda 10 cep telefonu, 2 kamera kayıt cihazı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Çalışmalarda 10 mağdur kadın tespit edildi. İl genelinde faaliyet gösteren 8 masaj salonuna yönelik eş zamanlı denetimlerde ise söz konusu iş yerlerinin mühürlenerek faaliyetten men edildiği bildirildi. - MALATYA

