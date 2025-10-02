Malatya'da Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı

Malatya'da freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu 10'dan fazla araca çarpıp devrildi.

Kaza Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi prim sokakta meydana geldi. İddiaya göre freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu önüne çıkan 10'dan fazla araca çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada birçok araç hurdaya dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA