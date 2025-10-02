Haberler

Malatya'da Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı

Malatya'da Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu, önüne çıkan 10'dan fazla araca çarparak devrildi. Kazada birçok araç hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu 10'dan fazla araca çarpıp devrildi.

Kaza Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi prim sokakta meydana geldi. İddiaya göre freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu önüne çıkan 10'dan fazla araca çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada birçok araç hurdaya dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.