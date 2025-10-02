Malatya'da Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu, önüne çıkan 10'dan fazla araca çarparak devrildi. Kazada birçok araç hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi prim sokakta meydana geldi. İddiaya göre freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu önüne çıkan 10'dan fazla araca çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada birçok araç hurdaya dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa