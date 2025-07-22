Malatya'da Freni Boşalan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

Malatya'da Freni Boşalan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde freni boşalan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde freni boşalan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki Akçadağ Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. idaresindeki 50 ACU 829 plakalı hafif ticari aracın freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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